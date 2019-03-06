Полиция в Горно-Алтайске разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Как сообщили в республиканском МВД, трагедия произошла накануне около 21:11 в районе дома № 5 по улице Чаптынова, когда неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении со стороны улицы Социалистической в сторону улицы Чорос-Гуркина допустил наезд на пешехода – 51-летнего жителя Кош-Агачского района.

"Мужчина находился на проезжей части дороги. С места ДТП водитель скрылся. В результате происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте, до прибытия скорой помощи", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Возможных очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам: (38822) 2-87-77, 9-24-97 либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.