Парламент Республики Алтай сократил число списочников перед выборами

Депутаты парламента Республики Алтай в среду, 6 марта, приняли в обоих чтениях законопроект "Единой России", по которому увеличивается количество депутатов-одномандатников до 75%, пишет "Коммерсантъ".

Депутатские кресла в республиканском парламенте распределяются между списочниками и одномандатниками почти поровну. По законопроекту "Единой России" вносятся изменения в закон "O выборах депутатов Республики Алтай", согласно которым количество списочников уменьшается с 21 до 11, а число одномандатников увеличивается с 20 до 30.

По мнению председателя комитета парламента по местному самоуправлению и правопорядку Виктора Хабарова ("Единая Россия"), принятие закона позволит депутатам стать "ближе к своим избирателям". Фракции КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Патриоты России" выступили против такой инициативы.

Руководитель фракции "Справедливой России" Александр Груздев заявил, что с принятием закона "сойдет на нет работа и без того немногочисленных фракций".

"Партия власти стремительно теряет авторитет и влияние, а абсолютное большинство в парламенте сохранить хочется. По этому законопроекту в парламент пройдут в основном партии, обеспеченные деньгами из федерального бюджета, и кандидаты-олигархи", – уверен лидер фракции "Патриотов России" Геннадий Сумин.

Несмотря на протест оппозиционных фракций, законопроект был принят в первом и втором (окончательном) чтениях. Выборы депутатов в парламент Республики Алтай пройдут в сентябре 2019 года.