Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей. Так она прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов, сообщает "ПроВладимир".
При этом Беляева сослалась на закон "Об образовании". По ее словам, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания – предоставление кухонного оборудования и мест для приготовления пищи, а также создание условий для ее приема.
"А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей", – сказала чиновница.
По ее словам, у граждан сложилось ошибочное мнение, что это обязанность муниципалитета или государства: "Повторюсь: это не обязанность субъекта".
Также Беляева указала на то, что у муниципальных образований появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школьных учреждений, в связи с чем "приходится выбирать" приоритеты.
Согласно закону № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 37) "организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".
Комментарии
Опять поди фразу выдернули из бифштекса?
Да нет, это наша "народная" власть.
эта публикация является оскорблением власти или еще нет?
Единая рассея, прям слушал бы и слушал
Народная мудрость:
Дураки счастливые только по тому, что не знают что они дураки!
Может это какой то флэшмоб тупости и вредительства???ну не может так дерзко власть посылать всех...Может весеннее обострение у отдельных представителей?
6.03.2019 15:32
бабуля
Почему у отдельных? Они там все такие. Просто стали озвучивать то, что думают.
А в Барнауле и не было БЕСПЛАТНЫХ завтраков для начальной школы
Вот теперь точно уверен, что у власти беженцы из дурдома
6.03.2019 15:44
- гость -
И заодно скоро примут закон, который запретит осуждать такие высказывания ...
А то ишь, бузит народ. В школах платить ему нравиться, в больницах тоже. Ну не нравится, так получи штраф в 30 тыс.