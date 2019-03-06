Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании парламента остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина, который не подготовился, сообщает "Интерфакс".

Володин предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

"Разговор будет продолжен позже", – заявил Володин.

Он также предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Госдуму: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом, и не только.

"Впервые за 20 лет депутат прервал министра", – после заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Госдума сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.