Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал в следующий раз лучше подготовиться к заседанию Госдумы, после того, как его выступление прервал спикер Вячеслав Володин, сообщает LifeShot.

Ранее Володин предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, Орешкин не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Обсуждение нацпроектов перенесли на конец марта – начало апреля.

Сам министр, комментируя свое выступление, посетовал на слишком широкий спектр интереса парламента.

"Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано, и мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с нацпроектами", – отметил Орешкин.

"Сейчас с парламентом пришли к пониманию, что тема будет сужена, тема будет – общее экономическое развитие со сводной информацией по исполнению всех национальных проектов. Совместно здесь будем готовиться с Минфином", – добавил министр.