Руководство ФГУП "Агат" (дочернее предприятие "Роскосмоса"), где работал оскандалившийся после своих высказываний в соцсетях Станислав Жарков, уволило его по соглашению сторон, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря корпорации Владимира Устименко.

"Отношения с работником прекращены по соглашению сторон. Данный работник покинул предприятие "Агат". Все согласно букве закона. У сторон ни претензий, ни вопросов нет", — сказал Устименко.

Резонанс вызвало сообщение Жаркова в Facebook, в профиле которого стояло указание, что он является начальником одного из департаментов "Роскосмоса".

Мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей так называемых "хрущевок". В комментарии по поводу реновации он назвал людей "скотобазой", которая "испортит новые дома за пару лет".

При этом Жарков допустил ряд оскорбительных сообщений в адрес пользователей соцсети, вступивших с ним в словесную перепалку. Позднее сообщения были удалены, Жарков принес извинения, а затем и вовсе удалил аккаунт.

Позднее комиссия "Роскосмоса" по этике, проанализировав ситуацию с неподобающим поведением в публичном пространстве сотрудника ракетно-космической отрасли, рекомендовала уволить его. Руководство ФГУП поддержало это решение.