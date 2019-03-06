Небезопасную мясную продукцию изъяли в аэропорту Барнаула у жительницы Вьетнама, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Накануне гражданка Вьетнама, прибывшая авиарейсом №2244 Камрань – Барнаул в багаже перевозила полкило мясной продукции без маркировки и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в данный момент территория Вьетнама является неблагополучной по африканской чуме свиней. В стране на сегодняшний день выявлено 11 очагов заболевания.

Задержанный подконтрольный груз изъят и уничтожен установленным способом.