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Ответственность за плохую уборку снега и наледи хотят ввести в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступили барнаульские депутаты
На Алтае хотят ввести административную ответственность за уборку снега / Фото: chistiko.ru

На Алтае хотят ввести административную ответственность за уборку снега / Фото: chistiko.ru

Барнаульские депутаты предлагают поменять краевой закон об административной ответственности: прописать наказание за уборку снега и наледи, нарушение обустройства детских и спортивных площадок, организации фейерверков. А вот брошенные во дворах домов или на улице автомобили пока никак не будут наказываться.

БГД предлагает внести поправки в статью 27 закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Статья предусматривает санкции за нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований.

Итак, среди предложений прописать ответственность  за:

  • сброс воды, сточных вод и отходов на объекты благоустройства, проезжую часть, тротуары;
  • невыполнение порядка уборки снега, наледи, сосулек с кровель зданий и сооружений, пандусов, проезжей части дорог, внутридворовых проездов, ступеней и площадок перед входами в здания;
  • нарушение требований к обустройству детских и спортивных площадок, парковок и мест отдыха;
  • нарушение правил подвоза груза волоком и сбрасывание строительных материалов, тяжеловесных, крупногабаритных конструкций, перегон по улицам с твердым покрытием машин на гусеничном ходу;
  • нарушение требований по огораживанию крышек люков, колодцев и уведомлений о проведении капремонта дорожного покрытия организаций, во владении которых находятся коммуникации;
  • нарушение требований к организации мест проведения фейерверков с применением пиротехнических изделий и благоустройству парков.

В предложениях пока не нашлось места для наказания за автомобили-"подснежники". Несколько месяцев назад в БГД сообщили, а в АКЗС идею поддержали, что нужно прописать такое нарушение, как оставление транспортных средств брошенных во дворах многоквартирных домов или на общественной территории.

"В связи с отсутствием самого определения "брошенного автотранспорта" или "разукомплектованного" у федерального законодателя, мы не имеем права на своем, муниципальном, уровне вводить новые термины. Поэтому будем обращаться за помощью к депутатам Государственной думы по нашему региону, на чью поддержку мы всегда рассчитываем", – пояснил заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

Если Алтайское краевое Заксобрание с вышеперечисленными предложениями согласится и внесет в закон поправки, то за указанные нарушения будет грозить штраф: гражданам – от 500 до 3000 рублей, должностным лицам – от 1000 до 10000 рублей, юрлицам – от 5000 до 50000 рублей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.03.2019 06:54
Ромча

У нас альтернативы вообще нет. Ответственность ответственность ответственность. За грязные носки, за оскорбление котов, за топанье по асфальту и тд. А поощрение где?

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7.03.2019 07:05
- гость -

Кнутом стегать дело такое, ума много не надо

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