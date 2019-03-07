Цены на валидол продолжают расти в России

Валидол в России подорожал на 5,8% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Помимо валидола цены выросли на линекс, корвалол, валокордин, эналаприл, офтан катахром, таурин, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами и ртутные градусники подорожали — примерно на 1-2,3%.

По данным Росстата, в среднем цены на лекарства в феврале выросли на 0,8%.

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6%. При этом за декабрь прошлого года валидол подорожал на 15,2%. В январе текущего года цены на медикаменты в среднем выросли на 0,8%, а на валидол — на 10,5%.Подробнее на