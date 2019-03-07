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Цены на валидол продолжают расти в России

, ИА "Амител"
При этом за декабрь валидол подорожал на 15,2%, а за январь - на 10,5%
По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6% / Фото: yandex.ru

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6% / Фото: yandex.ru

Валидол в России подорожал на 5,8% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Помимо валидола цены выросли на линекс, корвалол, валокордин, эналаприл, офтан катахром, таурин, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами и ртутные градусники подорожали — примерно на 1-2,3%.

По данным Росстата, в среднем цены на лекарства в феврале выросли на 0,8%.

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал рост цен на лекарства на 4,6%. При этом за декабрь прошлого года валидол подорожал на 15,2%. В январе текущего года цены на медикаменты в среднем выросли на 0,8%, а на валидол — на 10,5%.Подробнее на 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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