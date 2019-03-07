"Промсвязьбанк" / Фото: fair.ru

Губернатор края Виктор Томенко обратился с просьбой к главе "Промсвязьбанка" создать рабочую группу для урегулирования вопроса о задолженности "Иткульского спиртзавода", который находится в кризисе, сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Губернатор обратился к руководителю временной администрации "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову создать рабочую группу и включить в нее от Алтайского края вице-губернатора Александра Лукьянова. В письме Виктор Томенко просит учесть место "Иткульского спиртзавода" в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности.

Кризис на предприятии возник после того, как обанкротилась группа компаний "Кристалл-Лефортово", в состав которой входит завод. "Промсвязьбанк" как один из кредиторов компании наложил арест на его расчетные счета и тем самым остановил операционную деятельность.

Несколько недель назад появилась информация о том, что на предприятии собираются уволить почти 200 человек. Между тем, как 25 февраля сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" на самом заводе, принято решение сохранить 200 сотрудников, которых ранее планировалось уволить. Также на предприятии сообщили о погашении долгов по зарплате в полном объеме, и что о банкротстве речи тоже не идет.