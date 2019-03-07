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Путин подписал закон о запрете смартфонов и соцсетей военным

, ИА "Амител"
Запрет распространяется на навигаторы и видеорегистраторы
Путин подписал закон о запрете военным размещать о себе информацию в интернете / Фото: pixabay.com

Путин подписал закон о запрете военным размещать о себе информацию в интернете / Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете военным размещать о себе информацию в интернете. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в статьи 7 и 28-5 Федерального закона "О статусе военнослужащих", людям, проходящим воинскую службу или находящимся на военных сборах, запрещено публиковать где бы то ни было информацию о себе, близких родственниках и сослуживцах, которая позволит идентифицировать их принадлежность к ведомству или части, либо раскроет место несения их службы.

"При исполнении определенных законопроектом обязанностей" запрет также распространяется и на использование устройств, способных собирать и распространять информацию через интернет и сведения о геолокации.

В частности, это означает вето на такие устройства как смартфоны, планшеты, навигаторы и видеорегистраторы.

Аргументируется это тем, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других государств, террористических и экстремистских организаций.

По мнению властей, такая информация может быть использована для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.03.2019 09:28
многодетный

Аргументируется это тем, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других государств, террористических и экстремистских организаций.



Особенно военнослужащие проходящие ВОЕННЫЕ СБОРЫ в первую очередь интересуют спецслужбы и террористов..... Бред полный.

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