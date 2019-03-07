Для многих женщин 8 марта – это самый долгожданный и любимый праздник. Именно в этот день по какой-то неведомой причине они в полной мере чувствуют себя неимоверно привлекательными и обаятельными.

Итак, чего же хочет женщина и особенно в Международный женский день? Любви, заботы и еще кое-чего.

1. Уже с самого утра 8 Марта женщина желает ощущать себя венцом мироздания. Не отказывайте ей в этом капризе. Принесите ей кофе или другой любимый ею напиток в постель. Пусть сразу после пробуждения поймет, как она для вас важна и дорога.

2. Куда же без подарочка. Тем более 8 Марта! Быстро "пробежимся" по основным позициям самых любимых презентов.

Цветы — само собой разумеющееся. Без них вообще к женщинам не ходят. А уж тем более в праздник

Романтический ужин в ресторане — типичное, но очень желанное развлечение для милых дам в праздник 8 марта.

Парфюм – приятный и ароматный подарок, который будет беспроигрышным вариантом в 99,9% случаев.

Драгоценности. Лучшие друзья девушек — это бриллианты.

Необычный поступок. Конечно, надписью на асфальте под ее окном никого не удивишь. Но девушки и женщины всея Руси тайком продолжают мечтать о ней. Не хотите пачкать руки в краске, совершите другой подвиг и назовите его ее именем.

3. Возьмите 8 марта все домашние хлопоты на свои крепкие мужские плечи. Приготовьте вкусный (по возможности) обед, уберитесь в доме, создайте иллюзию домовитого и заботливого хозяина. Освободите ее от бытовой рутины, позвольте ей почувствовать себя женщиной, а не посудомойкой.

Ну и, освободив любимую от домашних хлопот, позвольте ей насладиться своим положением — говорите ей комплименты, проявляйте всемерную заботу. Дайте ей возможность посвятить время себе любимой, съездить в салон красоты, встретиться с подругами и, конечно же, "оторваться" на шопинге. Такой поступок оценит КАЖДАЯ женщина. К тому же, в ТРЦ "ПИОНЕР", помимо потрясающего шопинга, всех женщин 8 марта 2019 года с 15.00 до 18.00 ждёт веселая и вкусная праздничная программа, конкурсы, подарки и приятный сюрприз абсолютно для каждой виновницы торжества.

А вообще, продумывая план проведения Международного женского дня важно помнить, что в этот день женщина должна всецело ощутить вашу любовь, поддержку и внимание. Отдых и наслаждение — вот что нужно всем женщинам 8 марта.

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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