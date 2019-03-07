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"Почту России" и "Марию-Ра" обвинили в отказе от уборки снега в городах Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На площадке ОНФ прошел круглый стол по вопросам качества уборки снега в крае

Проблему уборки снега на Алтае обсудили в ОНФ / Фото: severpost.ru

Представители сразу нескольких муниципалитетов Алтайского края пожаловались на продуктовые сети и "Почту России", которые отказываются убирать снег на прилегающих к ним территориях. Об этом говорилось на специальном круглом столе, организованном на площадке ОНФ.

Как отметил председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью Заринска Виктор Федосов, местные предприниматели охотно идут на диалог с муниципалитетом и вовремя очищают снег. Другое дело – федеральные ретейлеры. Предписания, которые выписывают в отношении директоров таких магазинов, не дают никакого эффекта.

  

"Мы пытались бороться с Александром Ракшиным. Но весовые категории оказались не те. Все их магазины зарегистрированы не понятно где. Мы им говорим: "Уберите! У вас же на пороге гора снега!". Наши местные предприниматели вовремя все убирают, а вот "Мария-Ра", "Магнит" не хотят этим заниматься и главное – не найдешь там крайнего", – признался Виктор Федосов.

Сопредседатель ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина предложила привлекать к ответственности юрлица за отказ от уборки снега не по месту регистрации, а по месту фактической работы. Чтобы и деньги от штрафов шли непосредственно в бюджеты муниципалитетов.

Заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью администрации Барнаула Алексей Пахоменко добавил, что похожая ситуация складывается и с "Почтой России", которая, по его словам, не идет на контакт с мэрией и отказывается убирать свою территорию от снега.

Ранее стало известно, что барнаульские депутаты предлагают поменять краевой закон об административной ответственности: прописать наказание за уборку снега и наледи, нарушение обустройства детских и спортивных площадок, организации фейерверков.

А вот брошенные во дворах домов или на улице автомобили пока никак не будут наказываться. БГД предлагает внести поправки в статью 27 закона "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Статья предусматривает санкции за нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.03.2019 12:30
- гость -

С Ракшиным пора что то делать, не правда ли?

0  0
7.03.2019 12:36
- гость -

Почему СМИ публикают непроверенные факты, и за это их никто не привлекает к ответственности.

0  0
7.03.2019 12:46
- гость -

Интересно почему чиновник не знает где зарегистрированы магазины Мария-Ра. Это не тайна. Особенно, если учесть что компания является крупнейшим налогоплательщиком края.

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