Жители Алтайского края стали самыми "скупыми" по тратам на культуру

Фото: правительство Алтайского края

Алтайский край оказался последним в рейтинге регионов России по тратам на культуру на душу населения по итогам 2018 года. В среднем житель края за прошлый год потратил на посещение объектов культуры всего 302 рубля. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте "Новой газеты".

Среди других аутсайдеров Кировская область (336 рублей), Нижегородская область (335 рублей), Новгородская область (337 рублей) и Ставропольский край (330 рублей). Больше всего из сибирских регионов на культуру потратили в Республике Тыва: 1491 рубль. Потом идет Хакасия – 1287,7 рубля, Красноярский край – 1190,2, Республика Алтай – 886,2, Омская область – 829,1, Новосибирская область – 701,2, Иркутская область – 681,3, Томская область – 613,4, Кемеровская область – 441,1. Лидером же в целом по стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором на жителя региона приходится по 13 235 рублей. На втором месте расположился Магадан (4923 рубля). Москва на третьей строчке с показателем 3734 рубля.

По мнению депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по культуре Елены Драпеко, данный показатель свидетельствует о том, что на Алтае есть задачи важнее.

"Посмотрите бюджет Ямало-Ненецкого АО и бюджет Алтайского края, и вы все поймете. Общая сумма складывается из денег, которые вкладывает субъект РФ, и денег, которые дает федеральное правительство. В Ненецком округе своих денег много. А на Алтае были стихийные бедствия. У них аграрный сектор находится в катастрофическом состоянии, очевидно, что в первую очередь надо тратить деньги на подъем сельского хозяйства", – считает депутат.