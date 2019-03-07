Краевые и муниципальные власти держат на контроле ситуацию в алтайском поселке Малиновском Завьяловского района, где в жилом доме произошел взрыв и пожар, унесший жизни двоих человек.

Напомним, что в одном из домов утром 7 марта произошел взрыв бытового газа и пожар. В результате два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

"О происшествии был оперативно проинформирован Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он дал поручение Министерству здравоохранения региона принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. Как сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов, в Завьяловский район направлена бригада Центра медицины катастроф", — указывают в пресс-службе краевого правительства.

В ближайшее время специалисты решат, можно ли эвакуировать в одну из больниц Барнаула пострадавшую на пожаре 19-летнюю девушку.