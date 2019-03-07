Сергей Дугин / Фото: администрация Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин официально поздравил женщин с наступающим 8 Марта, назвав их жизнь в современном обществе очень многогранной. Текст поздравления опубликован на сайте мэрии.

"Первый весенний праздник символизирует торжество любви, добра и красоты. Жизнь женщины в современном обществе очень многогранна. Рождение и воспитание детей, поддержание тепла домашнего очага, забота о родных и близких гармонично сочетаются с работой. Представительницы прекрасного пола заняты во всех сферах жизни краевой столицы – экономической, политической, социальной. Творческий подход, добросовестность и ответственность помогают добиваться высоких результатов и достигать поставленных целей, не теряя при этом своего безграничного обаяния", – говорится в поздравлении.

По словам Сергея Дугина, 8 Марта – повод выразить свою любовь и признательность нашим мамам, сестрам, дочерям, коллегам.

"Спасибо вам, дорогие женщины, за любовь, доброту, мудрость и взаимопонимание. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть ваши родные и любимые всегда будут рядом с вами, окружая вниманием и заботой", – добавляет Сергей Дугин.