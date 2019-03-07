Четыре вагона поезда сошли с рельсов в Новосибирской области, сообщают "Вести-Новосибирск".

ЧП случилось сегодня, 7 марта, в 5:36 на станции Карасук-1 во время проведения маневровых работ.

Сошедшие с рельсов вагоны были пустые. Они не перевернулись.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждены стрелочный перевод станционного пути и пешеходный настил.

На месте происшествия ведутся ремонтные работы с привлечением восстановительного поезда.

Комиссия Западно-Сибирской железной дороги выясняет причины и обстоятельства случившегося.