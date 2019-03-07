Житель Новосибирска разместил на сайте "Юла" лот о продаже мяча с автографами футболистов сборной Бразилии по футболу.

Автор объявления утверждает, что на спортивном снаряде с символом ЧМ-2018 свои подписи оставили девять представителей национальной сборной Бразилии по футболу.

По его словам, автографы на мяче оставили тренер Тите, а также футболисты Данило, Фернандиньо, Эдерсон Мораес (все – "Манчестер Сити"), Марсело и Каземиро ("Реал Мадрид"), Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Филипе Луис ("Атлетико Мадрид") и Тайсон Фреда ("Шахтер").

За это напоминание о ЧМ в России новосибирец просит 180 тысяч рублей.

"Срочно нужны деньги", – поясняет он причину продажи, утверждая, что имеет фото и видео, доказывающие подлинность автографов.