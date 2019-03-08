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В России растут продажи автомобилей премиум-класса

, ИА "Амител"
Наилучшую динамику показали Genesis и Volvo
Лидерами по продажам в сегменте по-прежнему остаются немецкие бренды: BMW и Mercedes-Benz / Фото: pixabay.com

Лидерами по продажам в сегменте по-прежнему остаются немецкие бренды: BMW и Mercedes-Benz / Фото: pixabay.com

Продажи автомобилей премиум-класса в России продолжают увеличиваться, сообщает "Автостат".

Так, в феврале количество проданных машин выросло на 14,3%, а в январе – на 13,4%.

Наиболее внушительный скачок продемонстрировали марки Genesis (+272,7%) и Volvo (+112,2%).

При этом лидерами по продажам в сегменте по-прежнему остаются немецкие бренды: BMW и Mercedes-Benz.

В общей сложности на них приходится свыше половины продаж в премиальном секторе.

Обе марки также продемонстрировали положительную динамику.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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