Лидеры Германии и Франции отказались направлять свои корабли в Керченский пролив, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Соответствующее предложение делал Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону вице-президент США Майкл Пенс.

Он призывал таким образом "спровоцировать" Владимира Путина и продемонстрировать ему, что Запад намерен сохранить доступ к Азовскому морю.

Немцам и французам такая игра пришлась не по вкусу, и они решили отказаться от провокации.

Примечательно, что ранее аналогичные действия предпринял президент Украины Петр Порошенко, что привело к аресту украинских моряков и их кораблей за нарушение российской границы.