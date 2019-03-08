Смертельный наезд на пешеходов случился в Барнауле сегодня, 8 марта, сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

18-летний водитель "Ниссан Санни" в 0:43 сбил пожилую пару, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных телесных повреждений женщина 1959 года рождения скончалась на месте.

Мужчину 58 лет госпитализировали с множественными травмами в городскую больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Они выясняют причину трагедии с участием неопытного водителя.