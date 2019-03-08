Алтайская Краевая Федерация "Шинкиокушинкай каратэ" опубликовала в своем Instagram красивое и необычное поздравление с Международным женским днем.

Чтобы его воплотить, потребовалось 17 спортсменов. Они расположились на поверхности тренировочного помещения, образовав своими телами фразу "С 8 марта".

"Поздравляем всех женщин с праздником!", — написали представители федерации в соцсети.