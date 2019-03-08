Скончался на 72 году жизни депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Гуков, сообщает пресс-служба АКЗС.

Он был известен не только как политик, но и как руководитель успешного сельскохозяйственного предприятия, которое возглавил в 1991 году.

За эти годы его база стала одной из мощнейших в регионе и образцом для других крестьянско-фермерских хозяйств.

Заслуги Александра Гукова, особенно в области сельского хозяйства, не единожды отмечались наградами краевого и федерального уровня.

Так, в 1998 году ему присвоили звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". Он много раз признавался победителем краевых конкурсов "Директор года", "Лучший предприниматель края", а также всероссийских "Лучшие предприятия России" и "Руководитель года".

Александр Гуков награжден орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени, а также медалями "За труды по сельскому хозяйству", "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За заслуги в труде" и другими наградами.

"Он был человеком-легендой, одним из столпов сельского хозяйства региона, настоящим профессионалом своего дела — и в аграрной отрасли, и в депутатской деятельности", — говорят в краевом парламенте и выражают соболезнования близким умершего.