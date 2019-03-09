Уголовное дело против бывшего заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга возбудили в связи с незаконным выделением земельного участка в Московской области, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что изначально дело завели по факту получения взятки, но после переквалифицировали в особо крупное мошенничество. По версии следствия, Горринг был посредником в передаче денег. Дело против него выделили в отдельное производство.

Горринга задержали в пятницу, 8 марта, в московском аэропорту Внуково в ходе спецоперации МВД, СК и ФСБ. В главке СУ СКР по Московской области уточнили, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

СМИ сообщили, что Горринг купил три билета на самолет в Сочи на разное время. По первым двум билетам полететь он не решился. В третий раз он пошел регистрироваться на рейс, где его взяли силовики и увезли на допрос. По версии следствия, он планировал сбежать из России в Абхазию.

Отец задержанного в беседе с "Пятым каналом" заявил, что его сын не мог стать участником криминальных схем. "Вам со всей ответственностью скажу, миллион раз если задержат — он никаким боком не может пройти", — подчеркнул Михаил Горринг.

Руслан Горринг лишился своего поста в Росгеологии после скандальной записи стрима. В ходе общения с другими пользователями бывший чиновник использовал нецензурную лексику, угрожал всем расправой и делился откровениями о сексуальных связях с подчиненными.

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин подписал указ об увольнении Горринга с должности заместителя главы Росгеологии. После скандала министерство начало проверку в ведомстве.

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter заявил, что нужно провести "чистку" во всей Росгеологии, где Горринг был заместителем руководителя: "Надеюсь, возьмут всю цепочку. Или его окружали слепцы, которые ничего не видели? В любом случае многих надо из Росгеологии гнать поганой метлой".