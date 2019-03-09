В Алтайском крае сотрудники полиции задержали ранее судимого подозреваемого в краже чужого имущества, сообщает региональное МВД.

По предварительным данным, накануне вечером в рабочем поселке Благовещенка ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года рождения похитил из веранды частного дома садовый распылитель, 12 металлических труб, автомобильный насос, медный кабель.

В помещение злоумышленник проник, вырвав запорное устройство входной двери. Мужчина был задержан в день поступления заявления о краже.

Свою вину мужчина отрицать не стал. Часть похищенного имущества правоохранители изъяли. Сумма материального ущерб устанавливается.