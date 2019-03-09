Жительница Барнаула тайно похитила куртку и продала ее неизвестному

Сотрудники полиции Барнаула задержали подозреваемую в краже из магазина куртки, котрую та сразу же продала, сообщает региональное МВД.

По предварительной информации, накануне в один из торговых центров краевой столицы зашла неизвестная женщина 1980 года рождения. Когда продавец отвлекся, злоумышленница из торгового зала похитила куртку и скрылась в неизвестном направлении.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 6500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую. Похищенное имущество женщина успела продать неизвестному. Возбуждено уголовное дело.