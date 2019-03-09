Минтруд России утверждает, что быстрее всего работу могут найти врачи и средний медицинский персонал, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства.

Следом за специалистами в области здравоохранения идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. Также легко трудоустроиться работникам в области электротехники и электроники, металлообрабатывающего и машиностроительного производства.

Тройку лидеров замкнули охранники физических лиц и частной собственности.

В Минтруде добавили, что дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.