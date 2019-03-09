Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью -16...-21, местами по востоку -9...-14. Днем -2...-7 в предгорьях до +3. Днем без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -16...-18, днем -2...-4. Ночью без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с. Днем также без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 3-8 м/с.