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Охранники "Пятерочки" подрались с покупателем, отказавшим в досмотре без полиции

, ИА "Амител"
На сторону покупателя встала женщина, но охранники набросились и на нее
Сотрудники магазина уверяют, что имеют право досматривать покупателей / Фото: кадр из видео

Сотрудники магазина уверяют, что имеют право досматривать покупателей / Фото: кадр из видео

Охранники одного из столичных магазинов сети "Пятерочка" устроили драку с покупателем, который не захотел, чтобы его вещи досматривали без сотрудников полиции, пишет URA.RU.

После того как один из посетителей продуктового магазина сказал, что досмотр могут провести только полицейские, охранники магазина набросились на мужчину.

На сторону покупателя встала проходящая мимо женщина. Но охранники набросились и на нее.

На видео также присутствует последующий разговор между автором и сотрудниками магазина, которые уверяют, что имеют право не только досматривать покупателей, но и задерживать их. Работницы уверяют, что такие права им гарантированы законами РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.03.2019 09:45
Гость

Какие не умные сотрудники магазина просто ужас. Как они попадают на работу с такими нервозами. Страшно после такого видео ходить в магазин.

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