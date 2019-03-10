Новый дизайн военных шевронов с черепами утвердили на Украине

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил дизайн шевронов с изображением черепа для военных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Нашивки с черепами получат солдаты трех боевых бригад: 30-й Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, 58-й Отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского и 72-й Отдельной механизированной бригады имени "черных запорожцев".

Участники последней бригады кроме черепа получат еще и надпись "Украина или смерть".

Сами шевроны будут красно-черного или зелено-черного цвета.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко сделал снимок со строем десантников, на котором рядом с ним находился солдат с эмблемой СС. Шеврон предствлял из себя эмблему танковой дивизии СС "Мертвая голова" — череп со скрещенными костями.