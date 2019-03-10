Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал видео, автор которого показывает расположенную в Казахстане АЗС, принадлежащую "Газпрому", и возмущенно сравнивает цены на заправках этой же сети в России. Видео доступно по ссылке.
"Казахстан. Павлодар. Сеть АЗС "Газпром". Цена на бензин АИ-92 в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу — 26 рублей 60 копеек. А цена сегодня в Новосибирске — 40 рублей 50 копеек", — подчеркнул автор видео.
"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам... вы долго еще будете заморским сатанистам служить? Вы к чему страну доведете? И второй вопрос... вот когда Родину догнобите, вы куда собрались переезжать? Вы подлые и бессовестные, и гнобите свой народ. Наш бензин здесь в этой же [великолепной] сети стоит дешевле", — заключил возмущенный автолюбитель.
Комментарии
Все же помнят: не ту страну назвали Гондурасом
Ничего вы не понимаете! Мы же налогов много собираем, что есть хорошо
с чего он решил, что там продается российский бензин?
Статья за оскорбление власти!!!!
Раисся - щедрая душа.
Загнобить возмутителя в темнице! У нас зато стабильность! И геноцид!
"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам... вы долго еще будете заморским сатанистам служить? Вы к чему страну доведете?///
Автора ролика выдаёт большой ум и владение навыками причинно-следственной связи.)))
10.03.2019 11:46 А зачем им продавать чужое топливо, если своего до задницы? И это какая цена должна быть в итоге, чтобы они еще и с перепродажи чужого наваривались - рублей по 10? На сайте они пишут, что "качество топлива, реализуемого на АЗС "Газпромнефть", контролируется на всех этапах транспортировки нефтепродуктов – от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до АЗС".