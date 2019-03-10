Паблик "Инцидент Барнаул" опубликовал видео, автор которого показывает расположенную в Казахстане АЗС, принадлежащую "Газпрому", и возмущенно сравнивает цены на заправках этой же сети в России. Видео доступно по ссылке.

"Казахстан. Павлодар. Сеть АЗС "Газпром". Цена на бензин АИ-92 в пересчете на рубли по сегодняшнему курсу — 26 рублей 60 копеек. А цена сегодня в Новосибирске — 40 рублей 50 копеек", — подчеркнул автор видео.

"Так у меня вопрос госслужащим, силовикам, налоговикам... вы долго еще будете заморским сатанистам служить? Вы к чему страну доведете? И второй вопрос... вот когда Родину догнобите, вы куда собрались переезжать? Вы подлые и бессовестные, и гнобите свой народ. Наш бензин здесь в этой же [великолепной] сети стоит дешевле", — заключил возмущенный автолюбитель.