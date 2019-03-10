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Президент Латвии призвал Европу объединиться против агрессии России

, ИА "Амител"
"Мы должны быть бдительными", - отметил президент Латвии
Вейонис уверен, что однажды Россия нападет на европейскую страну / Фото: rus.lsm.lv

Вейонис уверен, что однажды Россия нападет на европейскую страну / Фото: rus.lsm.lv

Президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью изданию Spiegel выразил беспокойство по поводу "агрессивной политики" Москвы и призвал глав европейских стран объединиться для "сдерживания России", сообщает телеканал "360".

"С 2014 года мы наблюдаем агрессивную политику России по достижению геополитических целей. Мы являемся соседями и разделяем общие экономические интересы. Мы должны быть бдительными. Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну — как на Украину напала. Европа должна быть единой", — сказал Вейонис.

Он также выразил опасение из-за того, что многие в Латвии смотрят российское телевидение.

По его словам, Россия "пытается оказать сильное влияние на русскоязычные СМИ, запустив там свою пропаганду". После этого, как отметил Веонис, люди начинают выступать против перевода русских школ на латышский язык.

Вейонис также раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2". Он отметил, что это исключительно "геополитический проект". По его словам, все страны Прибалтики были изначально категорически против строительства этого газопровода и эта позиция остается неизменной.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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