Житель Барнаула пожаловался на спрятанные пожарные щиты в ТРЦ "Пионер"

Житель Барнаула рассказал на сайте "Пикабу" о том, что в ТРЦ "Пионер" в одном из отделов по продаже одежды все пожарные щиты спрятаны за какими-то декоративными панелями, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Подергал рукой — намертво. Может и есть какие-то скрытые ручки. Но я бы в стрессовой ситуации хрен бы так просто открыл. Я походил, подергал, не нашел", — написал барнаулец.

В комментариях под сообщением в паблике отмечается, что "там все так, в отделах щиты зашиты ДСП". "Не хватает надписи "Посетителям, в случае пожара, иметь при себе болгарку", — пошутили в обсуждении ситуации.

На заявление о том, что это "нарушение безопасности", некоторые предположили, что защита с пожарных щитов снимается автоматически: "Раздвигаются/поднимаются/исчезают, когда пожарная сигнализация звучит".