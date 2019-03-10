Трое россиян были на борту разбившегося самолета в Эфиопии

Трое россиян были на борту самолета Boeing 737 MAX разбившегося в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии после вылета из аэропорта, сообщает LifeShot.

Об этом заявили представили авиакомпании Ethiopian Airlines. Посольство РФ подтверждает информацию.

Лайнер разбился возле города Аддис-Абеба. На борту находились 157 человек — 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта. Последняя метка находится на высоте 2621 метров и скорости 709 км/ч.

Boeing 737 MAX 8 с б/н ET-AVJ выполнял рейс ET302 из эфиопской Аддис-Абебы (ADD) в кенийский Найроби (NBO).