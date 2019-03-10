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Мать девочки, замученной среди мусора в квартире, задержали за попытку убийства

, ИА "Амител"
Сейчас девочка находится в реанимации, у нее анорексия и двусторонний гнойный отит
Спасатели вызволили маленькую девочку из заваленной мусором квартиры / Фото: life.ru

Спасатели вызволили маленькую девочку из заваленной мусором квартиры / Фото: life.ru

В Москве задержали мать одичавшей пятилетней девочки, найденной в квартире одной из многоэтажек, сообщает столичный СК.

Ребенок рос в квартире заваленной мусором, сделав из него для себя что-то вроде берлоги. Она была грязной и истощенной, в квартире не было еды и воды. Также ребенок страдает от двустороннего гнойного отита и не умеет общаться с людьми — полное отсутствие социальных навыков. На шее у девочки был обнаружен вросший в кожу предмет.

Прямо сейчас мать девочки находится на допросе в Следственном комитете. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Хозяйке жуткой квартиры предстоит объяснить, почему ее дочь жила в таких условиях.

Как сообщается в СМИ, сейчас девочка находится в реанимации. У нее все признаки анорексии.

Московские спасатели 10 марта вызволили маленькую девочку. "В квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе в городе Москве, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шеи у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение", — сообщили в СК.

Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Они же и помогли задержать женщину. Ранее сообщалось, что жильцы дома вызвали полицию, услышав плачь ребенка. Сотрудники МЧС помогли вскрыть дверь.

В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые допустили подобное.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.03.2019 22:21
gorca

А где были соседи? Не судьба в милицию и соцзащиту сообщить?

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