Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

10 марта в Барнауле отпраздновали Широкую Масленицу. Тысячи горожан пришли в этот день на различные площадки Барнаула, чтобы с задором проводить зиму.

Так, в столице прошла "ЭКО Масленица" на улице Взлетной. Здесь гостей ждали забег петухов, богатырские состязания и настоящая каша из тыквы. Кроме этого на площадке установили ледяную купель, в которой был специальный гость праздника "Повелитель холода" Олег Рязанов.

Не обошлось и без традиционного масленичного столба, а в конце праздника состоялось сжигание чучела.

Как прошел заключительный день перед Великим постом, смотрите в нашем фоторепортаже.