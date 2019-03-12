Альфа-Банк запустил уникальный продукт: кредитную карту для малого бизнеса под 1% в месяц, которая предлагается новым клиентам "на входе" – сразу при открытии счета в банке.

Предложение действует по акции "1-1-1" для клиентов – индивидуальных предпринимателей и юрлиц. При открытии в банке расчетного счета в рамках пакета "Просто 1%" клиент получает кредитную B2B*-карту по ставке 1% в месяц и торговый эквайринг под 1% от оборота. Клиент может по своему усмотрению воспользоваться всеми тремя продуктами или выбрать к расчетному обслуживанию отдельно карту или эквайринг.

Размер кредитного лимита устанавливается по результатам скоринговой проверки, эта процедура занимает несколько минут. На минимальный лимит могут рассчитывать все клиенты, независимо от результатов скоринга. Впоследствии кредитный лимит пересматривается ежемесячно в зависимости от оборотов клиента по счету.

Пакет "Просто 1%" включает набор основных сервисов и услуг, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы, операции с наличными, выпуск и обслуживание карт для бизнеса линейки Альфа-Cash**, полный функционал интернет- и мобильного банка. Стоимость пакета – 1% от входящих поступлений на счет, связанных непосредственно с бизнес-деятельностью клиента. При отсутствии оборотов по счету обслуживание бесплатно. Иных комиссий не предусмотрено.

"Комплексное предложение по акции "1-1-1" разработано с учетом всех потребностей малого и микробизнеса. В основном эти клиенты заняты в розничной торговле – им нужен эквайринг по доступным тарифам. При этом у небольших предприятий розничной торговли зачастую возникает потребность покрыть кассовый разрыв, закупить товар – и эту задачу решает наша кредитная карта, освобождая клиента от необходимости собирать документы, оформлять кредит, тратить время. Таким образом, клиент получает полный набор необходимых для бизнеса финансовых инструментов всего за 1%. Также кредитная B2B-карта позволит стартапам и маленьким компаниям использовать заемные средства по карте на развитие бизнеса, не оформляя кредит. Простота получения кредитной карты позволит даже небольшому начинающему бизнесу формировать положительную кредитную историю, что впоследствии откроет ему доступ к упрощенному финансированию в банке. Малому бизнесу крайне необходимы простые и экономичные, доступные сервисы – поэтому мы убеждены, что наше комплексное предложение, уникальное для российского рынка, будет востребовано", – заявил руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Акция "1-1-1" действует до 3 июня 2019 года.

*Би-Ту-Би – прим.ред.

**Кэш – прим.ред.

АО "Альфа-Банк"