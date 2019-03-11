Жительницу села Кош-Агач в Горном Алтае подозревают в предоставлении банку подложных документов.

Как сообщили в МВД по республике, в дежурную часть полиции поступили данные от сотрудников одного из банковских учреждений. При проверке заявки на получение кредита банковскими служащими были обнаружены подложные документы.

Выяснилось, что в отделение одного из банков с заявкой на получение кредита в сумме 300 тысяч рублей обратилась 36-летняя жительница села Кош-Агач.

Для получения денежного займа гражданка предоставила необходимый пакет документов. Однако при проверке данных сотрудники банка выяснили, что потенциальная клиентка является безработной, а в копии предоставленной трудовой книжки и справке о доходах стоят печати несуществующей организации.

"Для разбирательства сельчанка была доставлена в отдел полиции, где не стала отпираться, и призналась в содеянном. Женщина пояснила, что ранее работала бухгалтером, но после того как организация прекратила свое существование, осталась без работы. Нуждаясь в средствах к существованию, сельчанка решила обманным путем получить кредит и с этой целью предоставила в банк подложные документы", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отметим, что за использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.