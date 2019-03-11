Парламент Великобритании собирается вновь проголосовать против плана премьер-министра Терезы Мэй по проведению Brexit, сообщают "Известия" со ссылкой на The Daily Telegraph.

Предложенные соглашения и действия, которые Мэй считает оптимальными для безболезненного отделения от Евросоюза, не поддерживает большинство членов палаты общин.

"Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые всё еще поддерживают ее", — уточнил изданию источник.

Члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, в случае отказа парламента выходить из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем.

Односторонний Brexit без каких-либо соглашений с участниками альянса может нанести серьезный ущерб экономике Великобритании, считают эксперты.

Политологи предполагают, что есть два способа попытаться избежать этого. Первый — это распустить парламент и провести досрочные выборы. Впрочем, далеко не факт, что новое правительство будет более сговорчивым.

Второй вариант предлагают некоторые британские политики. Они уверены, что следует провести повторный референдум по вопросу Brexit, и через него вообще отказаться от выхода из ЕС.