Вой сирен услышат жители Алтайского края во вторник, 12 марта, – в этот день в регионе пройдет проверка автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, проверка пройдет с 11:35 до 12:15 и начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах.

"При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем", который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций", – уточняют в экстренном ведомстве.

Услышав сигнал оповещения гражданской обороны "Внимание всем", гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу "Россия 1" в аналоговом вещании, проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России", и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.