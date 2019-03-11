Алтайский государственный технический университет приглашает школьников принять участие в профориентационных ярмарках профессий "Строим будущее Алтая", которые пройдут в вузе 16, 23 и 25 марта 2019 года.

В мероприятиях уже зарегистрировались учащиеся гимназий №22, 42, 10, 63, 88, 79, 85, лицея №130 "РАЭПШ", школ № 1, 10, 84, 88, кадетских классов школ №91, 127, 89.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, учащиеся этих школ выбрали АлтГТУ из предложенного списка вузов, расположенных в Барнауле. Профориентационные ярмарки профессий "Строим будущее Алтая" являются краевым проектом, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.

По словам директора центра профессиональной ориентации АлтГТУ Виктора Мусько, в Алтайском государственном техническом университете подготовили специальные мероприятия. Для школьников организуют тренинги и экскурсии по лабораториям факультетов специальных технологий, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Презентации профессий проведут преподаватели и студенты института экономики и управления, факультета информационных технологий и военного учебного центра.

Как поясняют в отделении довузовской подготовки АлтГТУ, школы направляют заявки с тем, чтобы познакомить учащихся с направлениями подготовки инженерного профиля. Так, по приглашению школ представители технического вуза проводят выездные ярмарки профессий и в сельских школах Алтайского края.

С 12 по 14 марта профориентационные встречи пройдут со школьниками Кемеровской области.

16, 23 и 25 марта 2019 года мероприятия пройдут с 10:00 до 16:00 в АлтГТУ (пр. Ленина, 46).