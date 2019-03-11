Директор ДК Барнаул опроверг информацию о претензиях прокуратуры

Фото: Дворец культуры города Барнаула

Информация о том, что прокуратура Ленинского района подала в суд на Дворец культуры города Барнаула из-за нарушений противопожарной безопасности, не соответствует действительности. Как сообщил Amic.ru директор культурного учреждения Роман Ильин, у ведомства действительно были претензии к работе дворца после печальных событий в "Зимней вишне" весной прошлого года, но все недочеты были исправлены в ходе реконструкции.

Ранее в телеграмм-каналах появилась информация, что прокуратура Ленинского района подала в суд на Дворец культуры города Барнаула из-за нарушений противопожарной безопасности. Судебное заседание якобы назначено на 25 марта.

В 2018 году в ДК Барнаул прошел первых за 20 лет большой ремонт, который обошелся бюджету города в 35 миллионов рублей. В здании заменили все коммуникации, интерьер, обновили первый этаж, зрительскую территорию, гардеробные, туалеты и буфеты, балетный класс.

В настоящее время во Дворце действуют 26 бюджетных и 30 внебюджетных клубных формирований, в которых занимаются 1 500 человек. Из них 4 коллектива имеют звание "Народный" и "Образцовый". Творческие коллективы востребованы для участия в мероприятиях района, города и края самого высокого уровня.