Профилактическое мероприятие "Должник" стартовало в Барнауле 11 марта и продлится до 15 марта, сообщили в городской ГИБДД.

Проводить мероприятие будут сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами.

В ГИБДД отмечают, что согласно букве закона, необходимо уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

А вот при отсутствии документа, свидетельствующего об оплате штрафа, орган, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

При этом в Госавтоинспекции подчеркивают, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.