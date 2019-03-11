Фото: Татьяна Алдабаева

Длинные трехдневные выходные, связанные с 8 марта, запомнились не только покупкой цветов и подарков для прекрасных половинок, но и масштабным празднованием одного из самых любимых народных и веселых праздников — масленицы.

Это событие никого не оставляло равнодушным. Все принимали в нем участие: и молодежь, и старики. Никто не оставался сидеть дома. Вот и в этом году более 4 000 барнаульцев пришли 10 марта отметить традиционный праздник, подготовленный Русским Радио Барнаул 105.4 FM совместно с Парком спорта имени Алексея Смертина.

Развлекательная программа праздника сопровождалась различными веселыми песнями, хороводами и катанием на санях, запряженными собаками хаски. Все желающие могли продемонстрировать свою богатырскую силу в поднятии специальных деревянных гирь, проверить меткость в керлинге по-русски от МКК ООО Содействие Финанс Групп, устроить шуточную драку на подушках, а также показать смелость и ловкость в лазанье по специальному канату Не как у всех. Победителей ждали приятные подарки: наборы с продукцией от ТМ "Молочная сказка" и банные наборы от "Фирсова Слобода — Новая Грань".

Ну и какое же народное гулянье без угощений. Гости парка в этот день съели сотни блинов и горячей кукурузы. А "Makk. Автомагазин сервис" угощал гостей печеньем, горячим чаем и вкусным лимонадом. Голодным с праздника никто не ушел.

На масленичной неделе было принято не только печь блины, веселиться, ходить в гости к родителям, но и гадать. Поэтому во время празднования в Парке спорта были установлены гигантские буквы Зима, куда гости могли клеить бумажки, а в них писать все плохое, от чего хочется избавиться. Также на площадке от сети блинных Сковородовна был установлен гигантский блин на котором барнаульцы писали свои пожелания и мечты. В основном, люди просили здоровья себе и близким, а также материального благополучия и хороших отметок на ЕГЭ.

В этот день барнаульцы не забывали и про частушки. Ведущая "Русского Радио Барнаул" провела на сцене конкурс на скороговорку. Победители получили памятные сувениру от радиостанции. Душа выворачивалась наизнанку под частушки и русские народные песни звонких и весёлых артистов от "Фирсова Слобода — Новая Грань". А танцевальные коллективы города заставляли танцевать всех гостей.

О том, как прошло празднование масленицы — смотрите в нашем фоторепортаже.