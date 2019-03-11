Из новосибирского общежития при пожаре эвакуировали 27 человек ранним утром 11 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

В 7:47 поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном здании в Ленинском районе города.

На место происшествия незамедлительно направили пожарные расчеты. По прибытию установлено, что горит комната на втором этаже.

Так как в общежитии в этот момент находились люди, а распространение дыма несло угрозу их жизни и здоровью, было принято решение об эвакуации.

Из здания эвакуировали 27 человек, из них двух женщин с использованием спасательных масок вывели звенья газодымозащитной службы. К счастью, никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали за шесть минут. Причина его возникновения устанавливается. В тушении было задействовано 18 единиц техники и 60 человек личного состава.