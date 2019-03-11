Потепление вплоть до +13 градусов ожидается в Алтайском крае на этой неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Нарастание дневных температур ожидается к середине рабочей пятидневки. При этом ночью прогнозируются весьма серьезные холода местами до -17 градусов.

Во вторник, 12 марта, температуры в дневное время составят -4…+1 градус, в предгорных районах до +7 градусов. Местами в северных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

В среду станет значительно теплее – днем будет +1...+6 градусов, в предгорьях до +11 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг по краю температуры составят +3...+8 градусов, в предгорьях будет до +13 градусов.

В Барнауле потепление также даст о себе знать. Если во вторник в городе будет около 0 градусов, то днем в среду и четверг в краевой столице уже будет стабильный "плюс".