Геронтологические центры создадут в Алтайском крае для решения проблем социальной изоляции и организации досуга пожилых людей. Уже к концу 2019 года такие центры смогут принять около 1000 пенсионеров из Барнаула, Бийска и Новоалтайска, а к 2024 году геронтологические отделения появятся повсеместно: их откроют на базе действующих учреждений социальной защиты населения. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила министр социальной защиты населения Алтайского края Наталья Оськина.

"Если говорить грубо, мы будем создавать мини-детские сады, мини-группы дневного пребывания, куда будут приходить пожилые люди, чтобы получать навыки здорового образа жизни, узнать, как самостоятельно оказать себе первую помощь в нештатной ситуации, куда обратиться в трудной жизненной ситуации и т.д. Но самая главная цель создания геронтологических центров – компенсировать людям отсутствие общения", – сказала Наталья Оськина.

Министр напомнила, что проблема тотального одиночества характерна не только для пожилых людей, но они страдают особенно сильно. "Самое главное, что укорачивает жизнь пожилым людям, – это их невостребованность. Когда им некуда идти, когда их нигде не ждут, когда они не могут поделиться наболевшим. Геронтологические отделения помогут пожилым людям преодолеть этот тяжелый недуг современности. Он, кстати, свойственен и молодым людям, и детям, чьи родители заняты на работе. Но пожилые люди страдают от этого сильнее других", – считает Наталья Оськина.

В геронтологических центрах пенсионеры будут заниматься скандинавской ходьбой, общаться с животными и молодыми волонтерами, шить, петь, танцевать, заниматься творчеством. Более широкое распространение получит такая услуга, как санаторий на дому.

В министерстве подчеркивают, что некоммерческие организации, которые готовы организовать досуг пожилых людей, смогут рассчитывать на поддержку государства. Им будут предоставлять помещения.