Фото: avito.ru

Огромную двухуровневую квартиру площадью 347 квадратных метров продают рядом с парком Изумрудный в Барнауле за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в доме класса люкс. "Окна выходят в парк. Закрытая территория, респектабельные соседи", – отмечает автор объявления.

В квартире обустроены просторные гостиная и кухня, спальни, имеется несколько санузлов.

"Высокое качество внутренней отделки из дорогостоящих материалов – мрамор, витражи, дерево. Квартира выполнена по дизайнерскому проекту, имеет уникальную планировку", – добавляет продавец.