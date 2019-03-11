Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю инициировали доследственную проверку после появления видео потасовки в одном из барнаульских баров, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники одного из городских частных охранных предприятий применяют силу в отношении посетителей.

Следователи изучают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки они дадут оценку действиям сотрудников ЧОПа.

В частности их проверят на наличие признаков превышения полномочий.