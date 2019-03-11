Пожар возник в продуктовом магазине на Красном проспекте / Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожар возник в продуктовом магазине на Красном проспекте в Новосибирске сегодня, 11 марта, сообщает ГУ МЧС России по области.

Сообщение о пожаре в Центральном районе города поступило в 16:20. К моменту прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули 15 человек.

Усилиями 27 человек и 8 единиц техники пожар на площади 10 квадратных метров был потушен в 18:18.

Огнем повреждено холодильное и торговое оборудование. Причина случившегося устанавливается.